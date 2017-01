HB&I og Holbæk Kommune skal i fællesskab finde ud af, hvad der skal ske med klubhuset på Borgmestergårdsvej.Foto: Palle Mogensen

Kommune og HB&I i dialog om klubhus

Holbæk - 12. januar 2017

Holbæk Bold- og Idrætsforening (HB&I) på Borgmestergårdsvej i Holbæk er en af de sportsklubber, som rykker ud i Holbæk SportsBy, når den engang står færdig.

Indtil da fortsætter klubben under den brugsaftale, som blev indgået med Holbæk Kommune den 1. april 1965.

De to parter har samtidig aftalt, at de skal mødes her i foråret for at forhandle på plads, hvad der skal ske med blandt andet HB&I's klubhus.

- Det er tale om lidt specielle forhold. For fodboldklubben ejer klubhuset, mens kommunen ejer grunden. Så det vi skal have fundet ud af, er, hvad der skal ske med bygningen, når de rykker ud. Den skal formentlig rives ned, men det koster penge. Så hvem skal betale?, lyder det fra Emrah Tuncer (R), der er formand for Udvalget for Kultur, fritid og fællesskab i Holbæk Kommune.

Hos HB&I har man et klart ønske med til forhandlingerne med kommunen.

- Vi vil meget gerne have en aftale, så vi kan få vores egenkapital med over. Jeg er godt klar over, at den står i bygninger og kunststofbane, men vi er jo gammeldags opdraget og har brugt en stor del af vores indtægt på at gøre os gældfrie. Så det bør ikke stille os ringere end de andre sportsklubber, siger formanden for HB&I, Johnny Vejlebo Nielsen.