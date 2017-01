For år tilbage havde Schaumann-koncernen et projekt på Wegenersminde-grunden, som blandt andet omfattede 21 parcelhusgrunde og et spa- og wellness-center. Men finanskrisen gjorde, at projektet løb ud i sandet. Nu sættes grunden igen til salg. Foto: Jørgen Juul

Kommune ønsker at sælge Wegenersminde

Holbæk Kommune vil sandsynligvis igen forsøge at komme af med Wegenersminde-grunden på Dragerupvej i Holbæk. I hvert fald er det indstillet til Holbæk Byråds økonomiudvalg, at grunden skal udbydes til salg. Økonomiudvalget skal behandle sagen på onsdag, hvorefter sagen om salget kommer i byrådet.

Det er ikke første gang, at Holbæk Kommune ønsker at sælge Wegenersminde, og grunden blev faktisk også solgt for år tilbage. I årene 2006-2010 havde Schaumann-koncernen nemlig Nordic Life-projektet på grunden, som omfattede 21 parcelhusgrunde, cirka 125 ferieboliger plus et spa- og wellness-center.