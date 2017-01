Det er parken ved Tølløse Slot, der ligesom tidligere kommer til at danne rammen om sommerens musikfestival i Tølløse.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kommunale penge til festival i slotspark

Holbæk - 26. januar 2017 kl. 09:14 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var virkelig noget, der skabte stor jubel.

Sådan lyder det fra Niels Laasholdt fra Fællesskab Tølløse efter meldingen om, at politikerne i Udvalget for Kultur, fritid og fællesskab i Holbæk Kommune har besluttet at give 100.000 kroner til Tølløse Ny Festival, der er en éndags musikfestival.

- Nu kan vi sætte fuld gang i forberedelserne, så vi kan være klar til sommer, fortæller han.

Festivalen er planlagt til at blive afviklet den 19. august fra klokken 13 til klokken 01, og den er tidligere blevet kaldt Sjællands smukkeste festival, fordi den afvikles i parken ved Tølløse Slot.

Samle byens borgere For det er ikke første gang, at der afvikles en musikfestival ved Tølløse Slot.

I årene 1982 til 1999 var Tølløse Festival en årlig tilbagevendende begivenhed i byen.

De optrædende på festivalen var unge mennesker fra egnen, som fik mulighed for at spille deres musik under trygge forhold og kendte omgivelser.

Og nu forsøger Fællesskab Tølløse at sparke liv i festivalen igen.

- Dengang kunne den virkelig samle byens borgere, og det vil vi gerne prøve igen. I dag har jernbanen jo nærmest skåret byen over, så vi håber, at en genoplivning af festivalen kan være med til at styrke sammenholdet og blive et sted, hvor familierne samles, fortæller Niels Laasholdt.