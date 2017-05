Kassebeholdningen i Holbæk Kommune vil nå et kritisk lavpunkt i juli. Foto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal regnefejl på 148 mio. kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal regnefejl på 148 mio. kroner

Holbæk - 27. maj 2017 kl. 07:58 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommunes gennemsnitlige likviditet vil være under massivt pres i længere tid end først antaget.

For administrationen i Holbæk Kommune har lavet en regnefejl på 148 millioner kroner, hvilket har medført, at der er blevet lavet en forkert vurdering af, hvor hurtigt kommunen igen vil kunne lægge penge i den slunkne kommunekasse.

Årets likviditetsprognoser har indtil nu vist, at Holbæk Kommune vil nå et lavpunkt i juli i år. Her vil den gennemsnitlige likviditet være nede på 40 millioner kroner, hvorefter kurven så skulle stige igen.

Men efter regnefejlen er blevet rettet, flader kurven i stedet ud fra juli og helt frem til starten af næste år, hvorefter den begynder at stige svagt. Resten af året vil den gennemsnitlige likviditet derfor være på omkring 40 millioner kroner.

De 100 millioner kroner, som Holbæk Byråd har sat som nedre grænse for likviditeten, vil ifølge prognosen nu først blive nået i 2019 - og ikke i slutningen af 2017, som der tidligere blev meldt ud.

Utilfreds borgmester

Ifølge Claus Strandmark, som er chef for økonomi og effekt i Holbæk Kommune, skete fejlen, da økonomiafdelingen skulle »fin-tune« Holbæk Kommunes prognosemodel.

- Der er sket en menneskelig fejl. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er penge, vi har haft. Det handler om, at der er lagt et beløb for meget ind, forklarer Claus Strandmark.

Borgmester Søren Kjærsgaard (V) er langt fra tilfreds med, at administrationen har givet byrådet forkerte oplysninger. Og han fortæller, at situationen med en længerevarende kritisk lav likviditet vil få betydning, når Holbæk Byråd senere på året skal lægge et budget for 2018.

Læs mere om regnefejlen i dagbladet Nordvestnyt lørdag.