Kørestolsbrugere bør have adgang til flugtvej i vuggestue

Enhedslisten har sat afgørelsen på byrådets dagsorden i dag for at få tilbagekaldt dispensationen. Karen Thestrup Clausen (EL) er fortørnet over, at den er givet på trods af et enigt Handicapråd. Og hun undrer sig over, at flugtveje har mindre betydning for kørestolsbrugere og gangbesværede.