Der er lang ventetid på at komme til køreprøve for at erhverve et kørekort, både i Midt- og Vestsjællands Politikreds og andre steder. Derfor vælger nogle at køre langt for at komme til køreprøve hurtigere. Foto: Per Jensen Foto: Foto: Per Jensen

Køreprøver væk på få sekunder

Holbæk - 10. august 2017 kl. 12:08 Af Kaj Ove Jensen

- Hvis man er heldig, kan man måske få én køreprøve om ugen, siger kører Alice Frederiksen, der driver Alices køreskole i Undløse.

Ligesom sine kolleger i Holbæk Kommune og andre steder på Sjælland oplever hun lange ventetider på at kunne få eleverne op til køreprøve.

- Når tiderne bliver frigivet torsdag morgen, skal man være virkelig hurtig ved tasterne, for efter syv sekunder er alle tiderne væk. Det er dybt frustrerende for eleverne, at de skal vente så længe på en tid. Og for os er det også frustrerende ikke at kunne få eleverne ud af vagten, siger Alice Frederiksen.

Nogle kørelærere fra Holbæk-området finder tider til eleverne andre steder på Sjælland. Eller på Lolland.

- Jeg vil helst ikke køre for langt væk med eleverne. Men jeg har været i Maribo en enkelt gang. Det var en generhverver, som skulle til køreprøve, før gyldigheden på det gamle udløb, fortæller Alice Frederiksen.

Ventetiderne er blevet forstærket af, at de 17-årige fra årsskiftet også kan tage kørekort i en forsøgsordning, hvor en voksen skal sidde ved siden af under kørslen. Og mangel på prøvesagkyndige i København betyder, at kørelærerne derfra tager længere og længere ud på Sjælland for at finde tider til køreprøver.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er man i gang med at løse problemet, fortæller politi­kommissær Anders Birch Larsen, der er sektionsleder for køreprøverne.

- Vi satser på at komme op på i alt 18 prøvesagkyndige i politikredsen ved årsskiftet. Der er ikke et fast normativ, så tallet kan svinge. Men det er klart, at når vi får en personaleforøgelse, så vil det have en positiv indvirkning på ventelisten, siger Anders Birch Larsen.

I sommer er der i øvrigt kommet to civilt ansatte som tilsynsførende, der alene medvirker ved teoriprøverne for at frigøre de prøvesagkyndige til køreprøver.