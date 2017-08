Klovnefestival kan opleves til kirkegudstjeneste

Røde næser og kæmpe sko er næppe, hvad de fleste forbinder med en tur i kirke. Derfor bliver den 31. august en dag med mulighed for særoplevelse, når klovne fra The Holbaek Clownfestival er med til gudstjeneste i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk kl. 18.

Traditionen kommer fra England, hvor en årlig begivenhed samler klovne fra hele verden til gudstjeneste for at mindes en af de første og helt store klovne, Joseph Grimaldi.

- Det handler om at mindes, men det handler også om at udtrykke sig kunstnerisk, fortæller festivalarrangør Michel Højer.

Derudover håber festivalarrangør Michel Højer, der også går under aliasset klovnen Njetski, at han kan nå længere ud til folk.

- I en travl hverdag er det vigtigt at minde hinanden om at sige tak for livet og huske på, at man skal bruge de gaver, man er givet, forklarer Michel Højer og nævner, at det heller aldrig skader at mindes, hvad der er mellem himmel og jord.