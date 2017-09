Klar til et rejsegilde på sportsbyen

- Vi kan nu tydeligt se omridset af sportsbyen. Rejsegildet er en mulighed for at takke de mange håndværkere, der arbejder hårdt på projektet. Samtidig er der mulighed for en rundvisning på den ellers lukkede byggeplads. Derfor håber jeg, at der er mange, der har lyst til at deltage, og jeg glæder mig til at fejre dagen med dem, lyder det fra Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk Kommune.