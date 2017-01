Klar til borgmesterposten

Han meddelte ellers i sommer, at han overvejede at stoppe i politik for at få mere tid til sine børnebørn, sine fritidsinteresser og sit hus i Tyrkiet, ligesom han stadig driver tømrervirksomhed.

- Jeg har virkelig spekuleret på, om det er værd at arbejde for en periode mere. For det trækker kræfter ud. Men efter et møde i partiet i midten af november har jeg besluttet at sige ja til at blive spidskandidat ved valget, fortæller John Harpøth, som på grund af sit helbred regner med at trappe lidt ned i sit job.