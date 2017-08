Klagenævn: Digital reklame kan blive

I januar gav Holbæk Kommune et påbud om, at skiltet skulle tages ned med den begrundelse, at det var i strid med lokalplanen.

Holbæk Kommune har i forbindelse med sagen i Planklagenævnet anført, at den opfattede en henvendelse i marts 2013 som en forespørgsel og ikke som en ansøgning. Derfor mener kommunen ikke, at der er tale om, at den har givet tilladelse til skiltet. Dermed er der ifølge kommunen heller ikke tale om tilbagekaldelse af en såkaldt begunstigende forvaltningsakt.

Holbæk Kommune har desuden anført, at det materialet i 2013 ikke fremgik, at der var tale om en lysreklame. Kommunens begrundelsen for at kræve skiltet fjernet var, at skiltet blev fundet skæmmende for området, og at det er i strid med lokalplanens bestemmelser, blandt andet om, at de bevaringsværdige bygningers ydre skal respekteres.