Torsdag i næste uge er der offentligt møde om byggeplanerne for butikker og boliger på hjørnet af Rosen (forrest) og Smedelundsgade. Foto: Mik

Kirketårn får konkurrence af højhus

Holbæk - 04. februar 2017 kl. 20:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skt. Nikolai Kirkes tårn og spir vil få konkurrence, hvis der tillades opførelse af et punkthus i syv etager med boliger på en grund på hjørnet af Rosen og Smedelundsgade i Holbæk.

Det er Bevaringsforeningen i Holbæk, der gør opmærksom på det forhold, som den mener bør tale imod et højhus, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Begge vil række cirka 21 meter op over gadeniveau. Kirken ligger dog cirka en meter højere end det mulige højhus.

Forud for et offentligt møde torsdag den 9. februar om byggeplanerne har Bevaringsforeningen (Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk) omdelt en flyer til beboerne og de forretningsdrivende omkring Ford-grunden. Foreningen opfordrer modtagerne til at møde op til borgermødet den 9. februar kl. 19.00 på Holbæk Bibliotek, »så vi sammen kan få stoppet planerne«, lyder det.

Holbæk Kommune har indkaldt til det offentligt møde vedrørende planerne om nye boliger og butikker på Ford-grunden. Det er et led i fordebatten før udarbejdelsen af et lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg.

TK Development A/S med hovedsæde i Aalborg, arkitektfirmaet Kullegaard A/S, Holbæk, og Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), Jyderup, arbejder med et projekt på grunden. Det indebærer en dagligvarebutik på 1300 kvadratmeter (tiltænkt Netto), yderligere butiksareal på 800 kvadratmeter samt 42-43 boliger.

14 af boligerne er planlagt etableret i et syv etager højt punkthus på den bageste del af grunden.

Bevaringsforeningen skrev i januar til Holbæk Kommune vedrørende planerne. Foreningen mener ikke, at der bør tillades byggeri i syv etager. Der peges på, at grunden ligger som nærmeste nabo til Borgerstiftelsen ved Markedspladsen, villaerne i Skolegade og det fine kvarter syd for Chr. Hansensvej med flere. Der efterlyses en mere nænsom overgang, som tager hensyn til omgivelserne og til udsigten fra de eksisterende bebyggelser, som er præget af lavere huse.

Og så er der ifølge Bevaringsforeningen også hensynet til Skt. Nikolai Kirkes tårn og spir at tænke på.