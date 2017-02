Politiet er meget interesseret i at få hjælp til at fange to kindkyssende tricktyve.

Kindkyssende tricktyve i Jyderup

Klokken 12.36 opsøgte to kvinder en ældre dame i hendes hjem på Dyremosevej i Jyderup. På gebrokkent engelsk spurgte de efter Anna, og på den måde fik de narret den ældre kvinde ind i stuen, hvor de fik hende ned at sidde i sofaen. Den ene kvinde kindkyssede den ældre dame, mens den anden stjal 200 kroner fra en pung.

Ifølge den vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi er der tale om to ikke-enisk danske kvinder med næsten enslydende signalement. Den ene kvinde beskrives som sorthåret, 160 - 165 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, brun hudfarve, muligvis gravid og bærende et lyst tørklæde.

Den vagthavende hos politiet, forklarer, at der i løbet af de seneste par uger har været ensartede episoder i Holbæk og i Roskilde, hvor signalementet passer med de to kvinder fra Jyderup, og derfor har politiet et meget stort ønske om at høre fra folk, der har set eller ved noget om de to kvinder.