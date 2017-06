Emrah Tuncer købte i 2015 det gamle plejehjem i Gislinge, hvor han her står i et af de dengang tomme lokaler. Men det viste sig, at det ville blive for dyrt at sætte ejendommen i stand, da der kun ville være plads til 12-14 beboere. Derfor ledes der stadig efter en anden placering. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Kig på ejendom til privat plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kig på ejendom til privat plejecenter

Holbæk - 14. juni 2017 kl. 14:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ideen om et plejecenter, hvor målgruppen er borgere med en anden etnisk baggrund, er ikke opgivet. Men det er ved at være sidste chance for en placering i Holbæk Kommune, og ellers placeres plejecentret formentlig i Roskilde Kommune i stedet for, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Emrah Tuncer, Holbæk, lancerede projektet for snart to og et halvt år siden. 1. marts 2015 overtog han det tidligere plejehjem i Gislinge til formålet. Det blev dog opgivet, blandt andet fordi det viste sig for dyrt at sætte det i stand, da der der kun var plads til 12-14 beboere.

Senere i 2015 glippede det med et køb af de tidligere ældreboliger på Hesseløvej 12 i Holbæk, da kommunen tog ejendommen af salgslisten.

Emrah Tuncer forklarer, at projektet på det seneste har været sat i bero.

Egentlig var det planen, at der først skulle kigges på det igen efter årsskiftet, fordi han går en ekstra travl tid i møde op til kommunalvalget i november. Emrah Tuncer er radikalt medlem af det nuværende byråd og er igen spidskandidat ved valget om fem måneder.

- Men nu er der dukket en aktuel ejendom op, som vi har i kikkerten. Det er inden for Holbæks kommunegrænse. Hvis det glipper med den, bliver det nok uden for kommunen. Vi har også kig på noget i Roskilde Kommune, forklarer Emrah Tuncer.

Det bliver først efter sommerferien, at det afklares, om det lykkes at erhverve ejendommen et sted i Holbæk Kommune.

- Jeg vil gerne være med til at sætte noget i gang, men jeg kommer til at trække mig lidt ud af det. Og jeg vil helst undgå at være med i finansieringen, siger Emrah Tuncer.

Der er nedsat en gruppe med seks personer, der har forskellig erfaring inden for sygepleje, omsorg, ledelse og regnskab.

- Vi vil helst begynde med 30 pladser, og der skal være hurtigt fyldt op for at have en sikker driftsøkonomi. Det skal heller ikke være flere end 30 pladser, for det skal lige prøves af, siger Emrah Tuncer.