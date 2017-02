Karlsvognen i Holbæk fylder 25 år

Karlsvognen er navnet på et stjernebillede, man altid kan finde. Det er også navnet på et forsorgshjem i Holbæk, hvor man altid er klar til at hjælpe. Forsorgshjemmet har netop rundet de 25 år. Jubilæet markeres på tirsdag, den 21. februar, i Karlsvognens lokaler på Jernbanevej 29 A i Holbæk.

Gennem et kvart århundrede har Karlsvognen været et sted, hvor der var hjælp at hente, når nøden var størst. Her kan hjemløse få et værelse. Mennesker med misbrug, psykiske eller psykiatriske lidelser kan blive hjulpet videre og netværk skabes. Det har mange mennesker haft behov for gennem årene, og behovet er lige så aktuelt nu som tidligere.