Morten C. Henriksen (tv.) har gang i mange byggerier, blandt andet i Vordingborg. Her tager han første spadestik til et nyt vandhus i selskab med Vordingborgs daværende borgmester Knud Larsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kæmpe underskud vendt til plus

Holbæk - 13. september 2017 kl. 14:21

Is i maven er en god ting, hvis man vil være med i byggebranchen. Det ved entreprenør Morten C. Henriksen, Hagested ved Holbæk, en del om.

Entreprenørfirmaet Morten C. Henriksen A/S havde et skidt 2016, som endte i et minus på 6,6 millioner kroner før skat. Men det tog kun et halvt 2017 at vende minus til plus.

Et helt nyt halvårsregnskab melder om et overskud på 8,6 millioner kroner før skat. Omsætningen i de første seks måneder af året er opgjort til 89 millioner.

- Der er en række forklaringer på det dårlige resultat i 2016. Der var nogle ting, der svigtede, og vi har valgt at tage afskrivningerne med det samme - der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet, forklarer Morten C. Henriksen, som kalder 2016 for et »oprydningsår«.

Morten C. Henriksens firma har for tiden travlt med en række store projekter - det gælder blandt andet Holbæk SportsBy og et nyt vandkulturhus i Vordingborg.