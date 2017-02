Den Frivillige Gældsrådgivning i Holbæk søger frivillige. Chefkonsulent Allan Tronborg og gældsrådgiver Anne Kolding fortæller, at det ikke kræver en særlig uddannelse, men blot at man er god til at lytte. Foto: Cecilie Lunding Tolversen

Kæmpe behov for flere frivillige gældsrådgivere

Den Frivillige Gældsrådgivning i Holbæk Kommune havde i december måned et brændende ønske om, at flere borgere ville henvende sig for at få hjælp til at overskue deres økonomi.

Det ønske er blevet opfyldt, for der er sket en eksplosion i antallet af henvendelser. Det fortæller chefkonsulent i Holbæk Kommune Allan Tronborg, som står for gældsrådgivningen. Det skriver Nordvestnyt.

- Vi har fået borgerne ud af busken, så nu skal vi bare have rådgiverne ud af busken, siger Allan Tronborg, der håber på i hvert fald at få omkring 10 til 12 nye rådgivere på holdet. Rådgivere behøver ikke have en særlig uddannelse, men skal være indstillede på at bruge mellem to og fire timer om måneden på at rådgive i tidsrummet fra 16.30 til 19.30.