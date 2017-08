Antallet af pladser til »Jorden rundt i 80 dage« i Holbæk Museumsgård bliver nu udvidet under de sidste fem forestillinger på grund af den store publikumsinteresse.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Jordomrejsen får flere stole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jordomrejsen får flere stole

Holbæk - 29. august 2017 kl. 12:36 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Teaters sommerforestilling i museumsgården i Holbæk, »Jorden rundt i 80 dage«, er så stor en succes, at der er udsolgt hver aften.

Det har betydet, at teatret har måttet sige nej til mange, som er interesseret i at komme ind og se den.

Men nu får de skuffede teatergængere en ny chance.

- Vi har været nødt til at skuffe mange på grund af udsolgte dage, så vi har derfor nu besluttet at udvide antallet af publikumspladser lidt på de sidste forestillinger, så flere får mulighed for at se forestillingen, fortæller Mariane Ruben Eikers, der står for teatrets PR og kommunikation.

Der bliver tale om forestillingerne tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag, og i første omgang bliver der sat 20-25 ekstra stole ind i Holbæk Museums gård.

- Det kan godt være, at det måske bliver 50 stole i stedet for. Det kommer lidt an på efterspørgslen. De ekstra stole kommer dog ikke til at betyde, at publikum skal sidde tættere, og alle vil stadigvæk kunne se, fortæller Marianne Ruben Eikers.

Hun og resten af teatret er glade for den store interesse for årets sommerforestilling, men også lidt overraskede over, at så mange gerne vil se den.

- Jeg tror, at der er flere faktorer, der spiller ind. Det er tredje år, vi laver sommerteater, så kendskabet er større nu end de første år. Og der er mange, der nu ved, at det er meget underholdende, når vi giver en kendt klassiker en på sinkadusen. Og så har vi været heldige med vejret. Der har kun været en enkelt forestilling, hvor vi havde seriøs regn, fortæller Marianne Ruben Eikers.