Jobansøgning via speeddating

En anden, der prøvede job-­speeddating for første gang, var Christina Rosenørn, Holbæk. Hun er med på et hold af fleksjobbere, der skal forsøge at finde et job. Da hun skal kunne gå, stå og sidde efter behov, handler det om fire gange to timer om ugen. Hun søgte en stilling i kundeservice.

- De er interesseret i fleksjobbere, men jeg fik at vide, at der vil være for mange tunge løft inden for kundeservice. Jeg synes, det var o.k. at få en hurtig afklaring. Og så nævnte Biltema, at der måske kunne være en mulighed i cafeen, fortæller Christina Rosenørn til dagbladet Nordvestnyt, der torsdag fortæller mere om arrangementet.