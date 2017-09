Se billedserie Jes Albin Hansen blev tirsdag eftermiddag hædret af Midt- og Vestsjællands Politi på politigården i Roskilde for sin ekstraordinære redningsindsats ved en brand i Svinninge i marts. Fungerende politidirektør Bitte Dyrberg overrakte diplomet. Foto: Kenn Thomsen

Jes reddede far og lille søn fra brand: Nu er han blevet hædret

Holbæk - 12. september 2017 kl. 15:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en heltegerning af de større, da Jes Albin Hansen fra Vig en tidlig søndag morgen i marts i år reddede en ung far og hans to-årige søn ud af et brændende hus i Svinninge.

Allerede dengang var der masser af ros fra både Vestsjællands Brandvæsen og politiet til Jes Albin Hansen for hans resolutte indgriben, der fik vækket de sovende beboere, så de nåede ud af det stråtækte hus, hvor ilden allerede havde godt fat.

Tirsdag blev 59-årige Jes Albin Hansens indsats så endnu engang påskønnet, da Midt- og Vestsjællands Politi uddelte dusører til ikke færre end 18 borgere i hele politikredsen. Fælles for dem er, at de har ydet en »helt ekstraordinær indsats« i forbindelse med for eksempel brande, ulykker og andre kritiske hændelser.

Det sagde fungerende politidirektør Bitte Dyrberg ved dusørarrangementet på politigården i Roskilde tirsdg eftermiddag, hvor der blev overrakt diplomer til de 18. De fik hver især også 1000 kroner i dusør for deres vidt forskellige heltegerninger.

Jes Albin Hansen er glad for påskønnelsen af sin hurtige indgriben den tidlige martsmorgen.

- Det gipper lidt i én, når man bliver mindet om, hvad der skete den morgen. Det var jo et tilfælde, at jeg kom forbi huset netop på det tidspunkt, men jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe og redde to menneskers liv. Så jeg har det godt med at få en påskønnelse i dag, sagde Jes Albin Hansen til dagbladet Nordvestnyt umiddelbart efter at have fået overrakt diplomet fra politidirektøren.

Det var ved cirka 5.45-tiden om morgenen søndag den 19. marts i år, at Jes Albin Hansen kom kørende i sin lastbil på Strandvejen ved Svinninge, hvor han var ifærd med at salte vejene i området.

Her fik han øje på, at det brændte i et stråtækt hus. Han standsede straks og fik banket hårdt på døren til huset og dermed vækket husets 25-årige mandlige beboer og hans to-årige søn, som slap uskadte ud af det brændende hus.

- Du fik bragt dem i sikkerhed i din lastvogn og alarmerede derefter politi og brandvæsen. Med din hurtige indgriben fik du forhindret, at der skete en alvorlig ulykke, lød begrundelsen fra fungerende politidirektør Bitte Dyrberg for at tildele Jes Albin Hansen dusøren.

Da Vestsjællands Brandvæsen nåede frem til stedet brændte den ene ende af huset kraftigt, og det stråtækte tag var meget tæt på at bryde ud i lys lue, sagde indsatsleder Gert Olsen dengang.

