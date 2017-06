En del af Pharmacosmos? ledelse er på besøg i virksomhedens laboratorium. Fra venstre er det direktør for forretningsudvikling og strategi Tobias S. Christensen, direktør for medicinsk afdeling og markedsføring Claes Christian Strøm, administrerende direktør Lars Christensen og økonomidirektør Robert Guglielmetti. Foto: Peter Andersen

Jerntilskud hjælper før kræft-operationer

Holbæk - 15. juni 2017

Et jernpræparat fra medicinalvirksomheden Pharmacosmos i Holbæk afhjælper blodmangel hos patienter, før kræftoperationer. Det reducerer behovet for blodtransfusioner, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Præparatet hedder Monofer, og det sprøjtes direkte ind i blodårerne for at afhjælpe jernmangel og jernmangel-anæmi (blodmangel som følge af for lidt jern).

Pharmacosmos eksporterer jernpræparatet til mere end 30 lande. Men også i lokalt finder det anvendelse.

For et års tid siden henvendte Universitetshospital Roskilde sig til Holbæk-virksomheden for at få leveret Monofer. Det skete på baggrund af erfaringer fra en klinik på Rigshospitalet, men den er siden lukket som følge af besparelser.

Ud over at levere produktet har Pharmacosmos også samarbejdet med hospitalet ved opstarten, hvor virksomheden har givet sin ekspertise på området videre, fortæller Claes Christian Strøm, der er direktør for Pharmacosmos' medicinske afdeling og markedsføring.

- Jern bærer ilten rundt i blodet, og så kan man undgå blodtransfusioner i forbindelse med operationer, forklarer Claes Christian Strøm.

Kirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde har etableret en anæmiklinik. Alle operations-patienter med tyk- eller endetarmskræft, der har et hæmoglobin-niveau under et vist niveau, får tilbudt jernbehandling.

- Den gives som en eller flere infusioner i en blodåre over et forløb på to-fire uger, fortæller professor, overlæge, dr.med. Ismail Gögenur fra Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Typisk ses der en væsentlig stigning efter en-to infusioner, og så er patienten klar til kirurgien.

- Selve operationen udsætter kroppen og især hjertet og lungerne for stress. Hos ældre patienter, som i forvejen er svækkede på grund af deres kræftsygdom, indebærer blodmangel grundet jernmangel yderligere en svækkelse, der gør det sværere for dem at komme sig efter operationen, siger Ismail Gögenur.

Med behandlingen sikrer man, at patienten kommer sig hurtigere efter operationen med færre følge virkninger. Og der opnås muligvis også en forbedring af overlevelsen.

Både generelt og i tilfældet med behandling af patienter før kræftoperationer er fordelen ved den intravenøse behandling (med indsprøjtninger) frem for jerntabletter, at det virker langt bedre og hurtigere.