Isrosen i spil igen

- Jeg tror ikke på, at den bliver lukket. De kan sove trygt om natten, for det kommer ikke til at ske, konstaterer Emrah Tuncer. Han påpeger, at Isrosen nævnes som spareforslag gentagne gange, fordi det er en stor udgift for kommunen, men han har endnu ikke oplevet opbakning til at lukke stedet. Det er dog stadig et forslag, som byrådet skal forholde sig til.