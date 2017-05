Orø tiltrækker turister. Men flere vælger også at bosætte sig på øen. I 2016 steg indbyggertallet med 44. Foto: Margit Pedersen

Isefjordens Perle vokser

Holbæk - 09. maj 2017 kl. 19:48 Af Margit Pedersen

Bare seks mere, og Orøs indbyggertal runder de 900. Isefjordens Perle vokser. Det ser ud til, at mange års tilbagegang i indbyggertal for alvor er vendt.

For tredje år i træk er der flyttet flere til og født flere, end der er flyttet fra og døde. Og mens tallene var beskedne de foregående år, er stigningen markant i i 2016.

44 nye øboere har givet flere elever til skolen, flere aktive til foreninger og færre mørke huse.

Flere har fået øje på Orø, der har været stjerne i flere tv-programmer blandt andet med royalt besøg.

- Der er mange årsager til, at vi vokser, og flere vil prøve ø-livet. Vi har gode færgeforbindelser og kort afstand til København, og det er nu også muligt med fibernet at arbejde hjemmefra, konstaterer Jens Bloch, formand for Orø Beboerforening.

Husene er billige, flere flytter ind i deres sommerhus, og beboerforeningen fik via Ø-sammenslutningen gjort det muligt at leje sit sommerhus ud til helårsbrug, tilføjer han.

Det er et bredt udsnit af danskere, som vælger at flytte til Orø, enten permanent eller på prøve.

Årsagerne kan være mange lige fra at begynde på et nyt liv, have brug for at geare lidt ned til muligheden for en billig bolig.

- Vi får hver uge henvendelser om en lejebolig og kan ikke følge med. Her er ikke lejeboliger nok, og vi prøver at få sommerhusejere til at leje ud. Men det er kniber lidt, bemærker Jens Bloch.

Han glæder sig så over, at der nu er ved at komme gang i salget af huse på øen.

Orøs fremgang trækker de øvrige øer op. I alt steg de 27 danske småøers indbyggertal med fem i 2016 efter et år med en tilbagegang på 53.