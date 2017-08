Se billedserie I dag må sygeplejersker og sosuassistenter på Plejehotellet på Stenhusbakken end ikke give en borger en hovedpinepille, før der er talt med borgerens læge. Det var en af de lavpraktiske barrierer, centerleder Mette Munch (th) kunne bidrage med, da minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) tirsdag besøgte plejehotellet sammen med blandt andet borgmester Søren Kjærsgaard (V), administrerende direktør Rasmus Bjerregaard og koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Inspirationsguide fra Holbæk til minister for offentlig innovation.

Lemp regler og gør det muligt for kommunerne at udføre den efterhånden komplicerede sygeplejefaglige indsats, der ydes på aflastningspladser og plejehotel. Og gør lovgivninger smidigere, så regler ikke støder mod hinanden i arbejdet med at uddanne alle unge.

Det var et par af ønskerne til minister for offfentlig innovation Sophie Løhde (V), da hun på sin rundur til alle landets kommuner tirsdag besøgte Plejehotellet på Stenhusbakken og Ungeguiden på EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Her fik hun et billede af, hvad der virker, og hvor systemfejl bremser.

Ønskerne matcher ministerens og regeringens mål at bringe sammenhæng og helhed i den offentlige sektor. Det er det, man forsøger i Holbæk ved at samle al forvaltning omkring unge i Uddannelse til alle unge.

- Ved at tage rundt og tale med kommunerne, får jeg gode bidrag til blandt andet at løse barrierer for bedre velfærd på tværs af sektorer, bemærkede Sophie Løhde, der efter halvanden time i Holbæk kørte videre til Odsherred Kommune.

Med sig fra Holbæk tog hun blandt andet Holbæks ny Elevtjenesten med inspiration fra Norge. Det tværfaglige arbejde med råd og vejledning ude på ungdomsuddannelserne vil ministeren følge, lovede hun.