Inspiration i Ahlgade i Holbæk fortsætter med de nuværende medarbejdere, men skifter navn til 1. november.Foto: Palle Mogensen

Inspiration i Holbæk del af en ny kæde

Holbæk - 24. august 2017 kl. 14:24 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi lukker ikke, og vi fortsætter med de samme medarbejdere, som kunderne er vant til at møde. Det eneste, der sker, er, at vi kommer til at skifte navn, og at vi på sigt får en bedre butik.

Sådan lyder det fra Louise Johansen, der er butikschef i Inspiration i Holbæk.

Siden det blev meldt ud, at Imerco-kæden har overtaget Inspiration-kæden, har rygterne svirret i byen om en mulig lukning, fordi Holbæk allerede har en Imerco-butik.

Men de to butikker kommer fortsat til at ligge tæt på hinanden i Ahlgade.

Det hænger blandt andet sammen med, at Konkurrencerådet kun godkendte fusionen mellem de to store detailkæder på betingelse af, at 20 af de oprindelige 45 Inspiration-butikker - deriblandt den i Holbæk - forblev i ejerskab af den nuværende Inspiration-ejer, 3C Retail.

- Det har været nødvendigt at gribe ind, fordi en fusion mellem to af de største konkurrenter på markedet for detailhandel af boligartikler ville hæmme konkurrencen betydeligt og i sidste ende skade forbrugerne, blandt andet med risiko for højere priser, lyder det i en pressemeddelelse fra Konkurrencerådets formand, professor Christian Schultz.

De 20 butikker skal derfor sammen med cirka fem nye drives videre i en ny kæde.

- Indtil den 1. november drives butikkerne videre som hidtil. Derefter skifter de navn. Hvad kæden kommer til at hedde, og hvordan hele interiøret og butiksfacaderne kommer til at se ud, har vi dog ikke besluttet endnu, lyder det fra Søren Ibsen, der bliver direktør i den nye kæde.