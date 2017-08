Ingen ekstra vagt til døende Orø-borger

Hendes mor kunne ikke selv gå og stå og skulle løftes i lift, når hun skulle på toilet eller have skiftet sengetøj. Men fordi liften skal betjenes af to personer, lå hun i sin seng fra klokken 15, hvor der stadig var to hjemmehjælpere på Orø, til næste morgen klokken syv.

Formanden for Orø Beboerforening Jens Bloch vil have undersøgt, hvorfor der ikke blev sat ekstra vagt på, når en borger var så plejekrævende. Han er klar over, at kommunens økonomi og behovet ikke rækker til to faste nattevagter. Men i den sidste fase i et liv må kommunen ikke svigte, og servicen skal være ens over hele kommunen, understreger han.