Indbrudstyveri fem steder

En gerningsmand er sluppet af sted med to komfurer af mærket Gram efter et indbrud på Tangvejen i Ordrup. Indbruddet fandt sted tirsdag i sidste uge.

Indbrudstyv tog elektronik

En iPad mini, en Playstation 4, fire bærbare computere af mærket HP og en af mærket Samsung samt et ur er blevet stjålet ved et indbrud i et hus på Kvarmløsevej i Tølløse. Gerningsmanden kom ind ved at afliste et vindue. Det skete i tidsrummet fra lørdag klokken 14 til søndag klokken 11.15.