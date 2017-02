Send til din ven. X Artiklen: Indbrud flere steder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud flere steder

Holbæk - 07. februar 2017 kl. 11:12 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet modtog mandag en stribe anmeldelser om indbrud på Holbæk-egnen.

I går blev der fundet efterladt værktøj ved en lås til en kælderdør hos Holbæk Teater. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi er en person formentlig ikke lykkedes med at komme ind, og alarmen blev ikke aktiveret. Værktøjet fra indbrudsforsøget kan være blevet efterladt i perioden mellem lørdag klokken 16 og mandag klokken 9.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi brød en tyv i nat kort før klokken 1 ind hos produktionsskolen på Tølløsevej i Tølløse. Tyven knuste en kontorrude og kravlede ind den vej. Der er endnu ikke overblik over, hvad tyven stjal.

Der er heller ikke overblik over, hvad en indbrudstyv stjal fra et hus på Solsortevej i Mørkøv. Tyven brød et vindue ud mod vejen op. Indbruddet skete i tidsrummet mellem søndag klokken 21 og mandag klokken 7.45, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En tyv brød i nat kort før klokken 5 ind i Hagested Hallen på Damvej i Hagested. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kom tyven ind ved at bryde et vindue til et køkken op. Tyven fik aktiveret en alarm og nåede formentlig ikke at stjæle noget. Der er ikke tegn på, at tyven har været andre steder i bygningen.

Mandag nat klokken lidt over 1 brød en tyv ind i en ejendom på Abildgårdsvej i Svinninge ved at bryde en vindue til et kontor op. Tyven bevægede sig rundt i alle rummene og spredte indholdet fra skabe og skuffer ud på gulvet. Ifølge politiet stak tyven formentlig af gennem kælderdøren, da den var efterladt åben. Der er endnu ikke overblik over stjålne genstande.

En tyv stjal i fredags en gasgrill af mærket Weber og grilltilbehør af samme mærke fra et opbevaringshus ved kolonihaverne ved Samsøvej i Holbæk. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi brød tyven døren op og stjal desuden tre små fletkurve, en hvid smedejernshylde med fugle og en knæpude.