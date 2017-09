Idéer skal skabe bedre ungdomsliv: »Hver femte har det svært«

Se billedserie I går jagtede 700 skoleelever gode idéer til et bedre ungdomsliv. Dagen startede på Elværket, hvor byrådsmedlem og borgmesterkandidat Christina Krzyrosiak Hansen (S) holdte en tale om et emne, som var svært - men vigtigt. Foto: Ung Holbæk

- Det her er vigtigt at sige, men svært at tale om.

Sådan lød ordene fra scenekanten og ud over de mange fremmødte elever, da byrådsmedlem og borgmesterkandidat, Christina Krzyrosiak Hansen (S) i går åbnede dette års udgave af »Jagten« på Elværket i Holbæk.

- For hver femte ung har det svært. Der er mange forventninger, der er svære at leve op til. Det kan være forventninger hjemmefra - eller det kan være forventninger fra ham, der står ved siden af dig lige nu, sagde borgmesterkandidaten og satte rammen om dagens tema.

Mange unge oplever nemlig at føle sig utilstrækkelige. Derfor var der fokus på, at idéer skulle blive til virkelighed, da 8. klasseelever fra hele Holbæk Kommune samledes til arrangementet »Jagten«, som UngHolbæk Fritid og Forebyggelse igen i år inviterede til.

I landets skoler giver kun 10 procent af eleverne topscore i trivsel, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration, viser den seneste trivselsundersøgelse fra Undervisningsministeriet.

Inden de cirka 700 deltagende 8. klasseelever forlod Elværket for at fordele sig ud på de i alt 22 poster rundt i Holbæk, lød opfordringen fra Christina Krzyrosiak Hansen derfor, at de skulle turde være ambitiøse og drømme stort.

Og så skulle de turde at snakke sammen - også om de ting, der kunne være svære.

- Læg forventningerne væk og gå ud og jagt drømmen. Det er dét, som denne dag handler om, sagde Christina Krzyrosiak Hansen og lod det være de sidste ord, inden »Jagten« blev skudt i gang.

På en af posterne skulle eleverne idéudvikle deres eget spil ud fra blandt andet bolde, legoklodser og en æggebakke. Og efter bare et kvarter skulle både regler og spillets titel være fundet på, så eleverne kunne præsentere spillet for resten af klassen.

- Rammerne og reglerne tvinger dem (eleverne, red.) til at tænke i nye retninger, og så er der ellers frit spil på idéudviklingen, fortæller Jens Albagaard fra Kultur- og Fritidssekretariatet, som havde ansvar for posten.

Undervejs blev de i alt 10 redskaber udforsket, vendt og drejet, og et par gange blev der tvivlet på, om et kvarter overhovedet var nok.

Men tiden var mere end tilstrækkelig. Og det var eleverne også.

For selvom det kræver sine udfordringer at lave et spil, så viste eleverne fra Skovvejens Skole afdeling Jyderup, at meget kan lade sig gøre, hvis man bare tør at springe ud i det.

- Udfordringerne gjorde det faktisk sjovt. Begrænsningerne var svære, men vi samarbejdede godt, fortæller Mathilde Fage Bové fra 8. klasse, som også vil benytte sig af idéudvikling noget oftere fremover.

Og den melding er en succes for de ansatte fra Kultur- og Fritidssekretariatet, som stod ved posten. Mest af alt håbede de nemlig på, at eleverne fandt idéudviklingen sjov, og at de lærte mere om at samarbejde.

- Det er jo også et bevis på, at det ikke behøver være så svært at lære og lege, påpeger Sisse Østergaard fra Kultur- og Fritidssekretariatet.