Idé om 72 nye seniorboliger

Holbæk - 15. september 2016

En vision for udnyttelse af to uudnyttede karreer på hver sin side af Fjordstjernen på Isefjords Allé i Holbæk går på, at der kunne opføres to stokke med hver 36 seniorboliger. Desuden ville der på hver af stokkene blive plads til en penthouselejlighed på femte etage ud mod fjorden.

De to karreer ejes af Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S. For da selskabet pr. 1. juli 2013 købte grunden til det byggeri, der nu står på Isefjords Allé 25-27, var det en samlet pakke på tre karreer. På den midterste står Fjordstjernen med 87 friplejeboliger.På den vestlige side er der en tom grund, og på den østlige side står to lagerhaller og det gamle havnekontor.

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S har fået Kullegaard A/S, Holbæk, til at tegne skitser til, hvordan et byggeri på hver sin side kunne tage sig ud.

- Kullegaard har tegnet ud fra vores idé, og det er kun visioner, understregner Jerrik Spang Petersen, Hørve, der er næstformand i selskabets bestyrelse.

Han er også med i havnegruppen, som på et møde i aftes blev præsenteret for skitserne.

- Det er et spørgsmål om at komme videre med noget. Vi vil gerne have bebygget rundt om os i stedet for, at det står gabende tomt, forklarer Jerrik Spang Petersen.

Det bliver ikke det nuværende selskab, Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S, der i givet fald skal opføre seniorboligerne. Det vil heller ikke blive fripleje­boliger, sådan som de er det på Fjordstjernen.

- Vi vil afsøge, om der er nogle, der vil købe konceptet, eller om der er nogle, der vil være med til at investere i det. Vi har med sikkerhed ikke selv økonomi til det, siger Jerrik Spang Petersen.

Tanken er, at de 72 seniorboliger skulle være til udlejning.

Bygningerne er i fire etager, mens der ud mod vandet er fem etager, som rummer en penthouselejlighed med tagterrasse. Mellem de nye bygninger og Fjordstjernen er der tegnet haveanlæg oven på en halvt nedgravet parkeringskælder.