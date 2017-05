To af hurtigladerne til elbiler opstilles til efteråret ved de to rastepladser på hver side af motorvejen ved Springstrup.Foto: Anders Tilsted

Hurtigladere til elbiler opsættes ved motorvejen

15. maj 2017

Selv om salget af elbiler aktuelt ikke er stort, så er det stadig overbevisningen hos mange, at elbiler bliver en del af fremtiden.

Elbiler skal oplades, og det bliver snart nemmere for at ejerne at gøre det langs motorvejsnettet. E.ON Danmark A/S har vundet Vejdirektoratets udbud om at opsætte ti nye hurtigladere. Det er to ved den vestlige afslutning af Holbækmotorvejen samt otte langs nord- og midtjyske motorveje.

Ved Holbækmotorvejen opstilles laderne ved rastepladserne nord og syd for motorvejen ved Springstrup lige uden for Holbæk. Her er der ingen servicestationer, sådan som det er tilfældet ved de jyske motorveje, hvor laderne opstilles.

E.ON forventer at have de nye hurtigladere i drift sidst på efteråret. De vil være tilgængelige for alle. Betalingen sker enten via et abonnement hos E.ON eller via den »åbne adgang« for andre brugere.

Hurtigladerne kan oplade to forskellige biltyper på én gang. Det tager 20-25 minutter at lade batteriet op til 80 procent.

I forvejen står der 23 ladestandere langs motorvejsnettet, mens der er over 1300 ladepunkter rundt om i hele landet.

Der blev kun solgt 48 elbiler i første kvartal i år, men E.ON oplever alligevel et stigende behov for et udbygget landenetvæk, der skaber mulighed for langdistanceture i elbil.

VLAK-regeringen har sammen med S og R for nylig justeret aftalen om afgifter på elbiler for at sparke mere gang i elbilsalget.

Lige nu er der dog ikke meget, der tyder på, at Folketingets målsætning om at at være fossilfri i 2050 bliver nået.