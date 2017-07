Se billedserie Christina Berantzino har åbnet en indendørs hundetræningshal i Stestrup kaldet WorkingPaws. Foto: Mie Neel

Hundetræningshal med kunstgræs er populær

Holbæk - 01. august 2017 kl. 07:55 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For snart et år siden åbnede Christina Berantzino en indendørs hundetræningshal i Stestrup nær Holbæk kaldet Stestrup WorkingPaws.

Her kan hundeejere og trænere leje hallen på timebasis eller en weekend til kurser, træning, konkurrencer og lignende. Det har vist sig, at mange ønsker at benytte sig af muligheden.

- Det er blevet taget godt imod. Vi fejrede åbningen med nogle konkurrencer og opvisning i dog dancing. Og så har der ellers været booket, fortæller Christina Berantzino.

Hallen er en tidligere ridehal, der har fået stødabsorberende underlag og lagt kunstgræs lavet specielt til hundetræning. I hallen er der udstyr til at træne lydighed, rally, dog dancing og udstilling.

- Jeg startede det, fordi jeg syntes, at der manglede muligheder for at træne lydighed indendørs. Der findes nogle haller, men der bliver trænet agility. Det fylder tit hele hallen, så når man laver lydighed, så skal man gå og fjerne tingene, før man kan træne, fortæller Christina Berantzino, der allerede mærkede efterspørgslen inden åbningen.

- Jeg lejede det lidt ud, mens der stadig var ridehusbund, og så begyndte andre at spørge, om de også måtte komme her. Så tænkte jeg, at der måske var et marked for det, siger hun.

Og det har der vist sig at være. I vinterperioden var hallen udlejet alle hverdagsaftener.

Selv har Christina Berantzino tre border collier, som hun hovedsageligt træner på en udendørs bane.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke bare lige kan gå her ned. Der er tit booket, men så deltager jeg også selv i noget af undervisningen, fortæller hun.