Hun vinkede farvel til de trygge rammer

Konkret vil Anette Hørlyck blandt andet tilbyde sparring og rådgivning til firmaer og sørger for alt det praktiske og administrative i forbindelse med rekruttering. Hendes arbejde kan også dreje sig om opgaver op til og under et ansættelsesforløb, ligesom hun kan hjælpe, hvis firmaer af den ene eller anden årsag må sige farvel til en medarbejder. Derudover kan Anette Hørlyck være behjælpelig med udarbejdelse og vedligeholdelse af personalehåndbog, MUS-skemaer, uddannelsesplaner og lignende.

- For mig er det mennesket, der er i fokus, og jeg gør en dyd ud af, at medarbejderne skal have det godt, når de går på arbejde. For hvis medarbejderne trives, producerer de mere, hvilket er en gevinst for virksomheden, siger Anette Hørlyck, som allerede har fået tre kunder. En af dem er det firma, hun forlod.