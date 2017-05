Se billedserie Den krigeriske biskop sørgede for, at det var de drabeligste krigere, der blev valgt ud.Foto: Kim Rasmussen

Holger Danske på gæstevisit

Holbæk - 16. maj 2017 kl. 10:06 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holger Danske havde for et par dage forladt sin siddeplads i Kronborgs kælder og var i stedet draget til Holbæk for at være med til at oplære små 400 elever fra 5. og 6. klasse i Holbæk og Odsherred Kommuner i det at være ridder.

Det foregik i form af et rollespil, hvor børnene blev inddelt i slægter og kastet ud i prøver, som blandt andet testede deres mod, ære og samarbejdsevne.

I et telt fik de lov til at spå i indvoldene fra en slagtet pattegris (en kunstig en af slagsen), og på plænen bag Sankt Nikolai Kirke i Holbæk fik de lov til at udkæmpe drabelige sværdkampe, transportere en såret på en båre gennem uvejsomt terræn og finde frem til en styrkedrik ved at oversætte latinske skrifter.

Det er Kvist, Kirkerne i Vestsjællands Skoletjeneste, som i samarbejde med det nationale netværk af Folkekirkelige skoletjenester har stået for rollespillet.

I forbindelse med konkurrencerne kunne eleverne, der var delt op i hold kaldet slægter, tjene henholdsvis danersølv og frankerguld.

Guldet for at vinde konkurrencerne og sølvet for at have kæmpet mest ærefuldt.

Og vinderne var dem, der havde tjent flest penge undervejs.

Rollespillet er bygget over Josefine Ottesens ungdomsroman Helgi Daner, som Holger Danske oprindelig hed.