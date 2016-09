Livskvaliteten er i fare for ældre borgere i Holbæk, hvis der skæres ned på de varme hænder i hjemmehjælpen og støtten til de frivillige, advarer Holbæk Ældreråd. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Hold fingrene fra de varme hænder

Holbæk - 08. september 2016

Der skal spares for at undgå en økonomisk katastrofe, men hold fingrene fra varme hænder og lønbudgettet, siger ælderådet i Holbæk. Drop nedskæring i hjemmehjælpen og støtten til frivillige, lyder det i et høringssvar til budget 2017,

Kommunen skal finde 204 mllioner kroner for at få balance. I sparekataloget for ældre- og voksenspecialområdet er der forslag om nedskæringer, besparelser og omprioriteringer for 71,6 millioner kroner. Ældrerådet kan stå på mål for og se muligheder i forslag for 40,3 millioner kroner.

- Vi ved, det vil give hug og vække undren. Men det er nødvendigt med balance og robust økonomi for at sikre kernevelfærden. Og når økonomien er som et stort, åbent og blødende sår, dur det ikke med et lille plaster. Der skal mere til for at undgå, patienten forbløder. Jeg husker, hvordan Tornved Kommune endte under administration, advarer ældrerådsformand Steen-Kristian Eriksen.

Men besparelserne må så vidt muligt ikke sænke livskvaliteten og ende med, ældre borgere bliver opbevaeret foran fjernsynet en hel dag. Derfor siger rådet nej til at sænke servicen på hjemmepleje, at skære i puljepenge til brugerråd og frivillige, som skaber aktiviteter på centrene, og nej til vakuummadpakker i stedet for frisksmurt frokost.