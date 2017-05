Da Stafet For Livet blev holdt i Tølløse for første gang sidste år blev der blandt andet sendt gule balloner til vejrs. I år afvikles løbet i weekenden 10.-11. juni. Foto: Per Buurgaard Christensen

Hold A trækker sig fra stafetløb

Holbæk - 18. maj 2017 kl. 11:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hold A med Ole Hansen har besluttet at trække sig fra Stafet For Livet i Tølløse i 10.-11. juni.

Ole Hansen meddeler i et læserbrev i dagbladet Nordvestnyt torsdag, at han trækker sit hold fra arrangementet, hvor der indsamles midler til Kræftens Bekæmpelse.

Som nærmere omtalt i avisen og på sn.dk onsdag hed Hold A ved deltagelsen i Stafet For Livet for et år siden Sines Venner, opkaldt efter Sine Agerholm.

Hun var dengang Socialdemokratisk medlem af Holbæk Byråd. Men for to uger siden meddelte hun, at hun var med til at etablere en ny lokalliste til kommunalvalget i november.

Derefter meddelte Ole Hansen - der er S-medlem af Holbæk Byråd og holdkaptajn på stafetholdet - Sine Agerholm, at hun blev slettet som deltager på holdet op til årets arrangement.

Ole Hansen har hidtil fastholdt, at han kørte holdet videre. Men i læserbrevet i avisen torsdag skriver han blandt andet, at »Jeg vil ikke beskyldes eller mistænkeliggøres omkring mit hold«, og derfor trækker han sit hold fra deltagelse i dette års Stafet For Livet.

- Det er fuldstændig min egen beslutning at trække holdet. Nu skal vi se fremad. De mennesker skal have en god oplevelse med Stafet For Livet, hvor det handler om at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Jeg ønsker ikke, at denne her sag bliver fordrejet. Det skal bare stoppe nu, og jeg deltager ikke i mere dialog om det, siger Ole Hansen.

Han har meddelt de deltagere, der havde tilmeldt sig holdet, at det bliver trukket, og at deltagergebyret (100 kroner pr. deltager) bliver doneret til Kræftens Bekæmpelse.

Han har også meddelt Kræftens Bekæmpelse/Stafet For Livet, at holdet trækkes. Torsdag formiddag stod holdet dog stadig på den officielle hjemmeside. Der var tilmeldt fem deltagere, ligesom der var et sponsorbeløb på 200 kroner.

Sine Agerholm har oprettet et nyt hold med navnet Sines Venner. Af Stafet For Livets hjemmeside fremgår det, at der er tilmeldt 13 deltagere til arrangementet. Desuden er der sponsorater, så der i alt er indsamlet 7.500 kroner på nuværende tidspunkt.