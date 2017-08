Holbækker bliver vært for køkkenteater

- Vi kunne godt have bygget et køkken op på vores scene her i teatret. Men det er svært både at få intimiteten og autenciteten med på den måde. Derfor har vi valgt at flytte forestillingen ud i et helt almindeligt køkken, som bliver brugt hver dag, og hvor detaljerne netop er med til at vise dette, fortæller han.