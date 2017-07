Se billedserie Det nye Projekt Fritidsjob blev præsenteret i går af Andy Bond (yderst tv.) fra UngHolbæk og Christina K. Hansen (S), formand for udvalget Uddannelse og job. De havde selskab af to unge mænd på vej frem. Nummer to fra venstre er Selman Mehmeti og yderst th. er det Yosief Siltani. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Holbæk satser 1,5 mio. på fritidsjob

Fra 1. august sætter Holbæk Kommune turbo på at skaffe flere fritidsjob til unge. Det handler især om de unge, som ikke har den viden og det netværk, som ofte er billetten til en lønnet fritidstjans.

Med 1,5 millioner kroner i støtte fra Beskæftigelsesministeriet har Holbæk Kommune fået råd til at sætte ekstra mandskab af til opgaven fra august til forventet et stykke ind i 2019.

- Det er dejligt, at staten betaler, og det er under alle omstændigheder et godt pro-jekt, fordi vi har en håndfast viden om, at unge får en masse værdifulde erfaringer via et fritidsjob - erfaringer, som øger chancen for, at de får gennemført en uddannelse og i det hele taget får en god start på arbejdslivet, forklarer Christina K. Hansen (S), som er formand for det ansvarlige udvalg, Uddannelse og job.

De uskrevne regler

Tovholder på projektet er Andy Bond, UngHolbæk, og han forklarer, at det ikke mindst er rettet mod de unge, som ikke har forældre, der kan lære dem alle de skrevne og uskrevne regler for, hvordan man gebærder sig i et fritidsjob - eller hvordan man i det hele taget skaffer sig et.

Projektet ligger i forlængelse af Projekt Lommepenge, som har kørt i adskillige år i Vangkvarteret. Her får nogle af de helt unge chancen for at udføre nogle praktiske opgaver for en skilling eller to.

- Hos os lærer de at møde til tiden. At holde aftaler og hvordan man opfører sig i et job - de helt elementære ting. I projektet er der voksne, der har tid til at forklare de unge, hvordan man opfører sig i arbejdslivet, fortæller Andy Bond.