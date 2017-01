Holbæk i cigarkasser

Det begyndte med, at Søren Wolstrup fik 35 cigarkasser. Så kom han på ideen om at bruge dem som udgangspunkt for tableauer og tog fat. I bunden af cigarkassen sætter han et lamineret billede, for eksempel et foto af Skt. Nikolai i Holbæk. Foran billedet skaber han så et miljø af planter og sten.