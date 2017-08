Holbæk Kommune har fået lov til at låne 97 millioner kroner. 84 millioner kroner er fra puljen til at styrke likviditeten. Foto: Christina Quist

Holbæk får lov til at låne 97 mio. kroner

97 millioner kroner.

Så meget kan Holbæk Kommune låne af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2018. Ministeriet offentliggjorde torsdag listen over kommuner, der får lov til at optage lån næste år. Her fremgår det, at Holbæk Kommune må låne 84 millioner kroner til at styrke kassebeholdningen, mens de resterende 13 millioner kroner kommer fra puljen til investeringer på det ordinære anlægsområde.