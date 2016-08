Et flertal i Holbæk Byråds økonomiudvalg har besluttet, at Holbæk Kommune skal søge om lov til at hæve skatten næste år. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk ansøger om lov til at hæve skatten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk ansøger om lov til at hæve skatten

Holbæk - 01. september 2016 kl. 13:21 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skattestigning kan være på vej i Holbæk Kommune.

Læs også: Budgetforhandlinger skudt i gang

I hvert fald besluttede et flertal i Holbæk Byråds økonomiudvalg bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre onsdag, at Holbæk Kommune skal sende en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lov til at sætte skatten op.

Flertallet ønsker at udnytte den mulighed, som en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi for 2017 giver.

Ifølge den kan landets kommuner samlet set hæve skatten i 2017 med 200 millioner kroner uden at blive ramt af en individuel sanktion.

For Holbæk Kommunes vedkommende vil man søge om at få lov til at hæve skatten med 40 millioner kroner, oplyser borgmester Søren Kjærsgaard (V).

At Holbæk Kommune vil søge om lov til at hæve skatten, skal ses i lyset af, at kommunen står i en situa­tion, hvor der skal spares 204 millioner kroner på serviceudgifterne næste år.

Hvis Holbæk Kommune får grønt lys til at kradse flere skattekroner ind, og byrådet træffer beslutning om, at skatten skal hæves, er det op til Holbæk Kommune selv, om den vil sætte indkomstskatten op, hæve grundskylden eller genindføre dækningsbidraget for erhvervsejendomme.

Læs meget mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag.