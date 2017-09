Se billedserie Byggeriet på Holbæk Sportsby er nu så langt, at Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby kunne invitere til rejsegilde, så alle interesserede kunne få et indblik i faciliteterne. Foto: Mie Neel

Holbæk Sportsby holder tidsplanen

Holbæk - 14. september 2017 kl. 18:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag er det præcis et år siden, at de første spadestik blev taget.

I dag blev der holdt rejsegilde for Holbæk Sportsby. En stor milepæl for det omdiskuterede OPP-projekt, som skal stå klar om præcis et år, tre måneder og 16 dage.

Og den tidsplan holder, hvis man skal tro talsmand for Fonden Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard.

- Den næste milepæl bliver ibrugtagning, og det kommer til at ske senest den 1. januar 2019. Trods regn, vind og vejr, så holder vi tidsplanen, slog han fast ved rejsegildet.

Til rejsegildet var både foreninger, børn, ældre og politikere mødt op. For hvor et traditionelt rejsegilde ville være for håndværkere og entreprenører, så var alle inviterede til rejsegildet for Holbæk Sportsby.

- Fordi Holbæk Sportsby er for alle og vil være for alle, forklarede Carsten Damgaard.

Derfor var sammenhold og fællesskab et løbende tema i alle dagens taler, hvor blandt andre borgmester Søren Kjærsgaard, direktør og arkitekt Thomas Kullegaard samt Erhvervsminister Brian Mikkelsen indtog talerstolen.

Rejsegildet gav anledning til at tale om både visioner og bump på vejen for Holbæk Sportsby samt at takke både håndværkere, foreninger og lokale kræfter for deres indsats.

- Nogen siger, man skal gå igennem ild og vand, for at nå de mål, man har, sagde borgmester Søren Kjærsgaard under sin tale.

Læs mere om rejsegildet for Holbæk Sportsby i dagbladet Nordvestnyt i morgen.