Holbæk Havn har fået nye kunstværker

»Indsejling til Holbæk« er titlen på et af de værker, der blev lavet på gavle og mure på to gamle haller på havnen i Holbæk, da der i sidste weekend var Skvulp-festival.

- Der er jo den her mand, der på en tømmerflåde sejler ind mod Holbæk, hvor man kan se, at der er Skvulp-festival. Selvom han kun har en tømmerflåde, så skal han med til Skvulp, siger Nikolaj Therkildsen.

Nikolaj Therkildsen er ikke alene om at have lavet kunst på havnen. På nabohallen har The Friendzone Collective fra Valby også lavet et værk under Skvulp.