Holbæk Ensemblet skifter navn

Det skal det være slut med, lyder det fra Mikkel Thorning, der er afdelingsleder for Kulturkasernen, Elværket & Værftet, og som sammen med ensemblets dirigent, Morten Ryelund, har arbejdet på at få gjort ensemblet mere synligt.

- Vi har jo været igennem en række omstruktureringer og spareøvelser, men Holbæk Ensemblet har overlevet, fordi det er en politisk prioritet. Så nu vil vi gerne vise politikerne og borgerne ensemblets berettigelse ved blandt andet at gøre det mere synligt. Og når ensemblet skifter navn til FøniXensemblet er det netop for at vise, at det ligesom Fugl Fønix vender tilbage med et nyt liv, fortæller Mikkel Thorning.