Administrerende direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, fortalte løst og fast om sit museum, inden de syv kunstnere på Holbæk Art 2018 blev afsløret. Foto: Anders Ole Olsen

Holbæk Art er klar til at bryde grænser

Det bliver kunstnere, som med deres arbejde kommer til at gå ud over den gængse opfattelse af, hvordan man laver et gavlmaleri, der kommer til at repræsentere Holbæk Art i 2018.

- Nogle af de her kunstnere, som jeg har valgt, er ikke klassiske malere i den forstand. Så Henrik (Møller, formand for Holbæk Art, red.) har været lidt nervøs. Men jeg tror, at de udvalgte kan »skubbe« til kunsten. For det er min opgave at bygge videre på den fortælling, som allerede er i fuld gang her i Holbæk, fortalte hun.