Så er det tid for høstfest i Andelslandsbyen i Holbæk.Foto: Andelslandsbyen/Egon Johansen Foto: Egon_Johansen

Høstmarked i landsbyen

Holbæk - 31. august 2017 kl. 16:02 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høsten er i hus mange steder. Den er på vej i hus mange andre.

Og mens marken mejes, bydes der på høstmarked i Andelslandsbyen i Holbæk den kommende weekend.

Der er lagt op til et livligt marked med råvarer som dengang. Markedet vil - det ved man - tiltrække et væld af gøglere og taskenspillere. Og landsbyen er et godt sted at komme. Her nærmest teleporteres man til en svunden tid; i hvert fald mentalt.

Der vil være tryllekunstnere, spåkoner og bondefangere, som giver gæsterne gode grin, men også inviterer gæsterne med i løjerne.

Hjælp for eksempel Dr. Alkazar i jagten på det forsvundne guldur, inden han kommer i fængsel.

Kom i lære hos miss Sophie og lær at jonglere og snurre tallerkener, så hun kan tjene en skilling til snaps. Eller prøv den gamle luftgynge, hasardspil, dukketeater eller den gamle kraftprøve.

Der vil være rigeligt med løjer at kaste sig over.

Søren Dahl - kendt fra fra radioprogrammet Café Hack - åbner årets høstmarked, som ventes at trække tusinder af gæster til. De har god plads at boltre sig på og meget at se på og leve sig ind i.

Det er lyden, duften og smagen af den landlige nostalgi, der sædvanligvis trækker så mange til Andelslandsbyens traditionelle høstmarked.

Køerne brøler, gæssene hvæser, og tærskeværket knokler, så støv og avner sprøjter ud og dufter som en sensommerdag dengang. Det var en tid, da mange på landet lavede deres egne fødevarer - og det præg af hjemmeproduktion, har man bevaret på markedet.

- Vi mærker en kæmpe interesse for de lokale fødevarer. Gæsterne nyder at kunne spise en pølse fra en gris, der har gået på husmandsstedet. Her kan man få hænderne i de gode råvarer og delikatesser, der handles på markedet og uddeles som smagsprøver, fortæller markedsarrangør Helle Schummel.