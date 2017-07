Se billedserie Test-turisterne var sømænd for en dag. Men ikke alle havde lyst til at skære hovedet af middagsmaden.

Hjalm har succes med at teste ny træskibs-turisme

Holbæk - 03. juli 2017 kl. 08:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vind og vejr drillede Hjalm af Holbæk, som måtte opgive at sejle ind i Frederikssunds havn. Alligevel har mange af de 29 gæster om bord givet topkarakter, efter de var med til at teste en ny træskibsturisme. Her skal arbejde på skibet mikses med maritime oplevelser på land.

- Det var ærgerligt med vejret. Men det viste, hvad vi som træ- og sejlskib er underlagt. Faste destinationer på faste tidspunkter bliver bøvlet. Det er ikke sikkert, vejret er med os den dag, nogen skal møde på Anholt klokken 18, siger Jacob Antvorskov, leder af den maritime linje på produktionsskolen NV-Pro Campus i Holbæk.

Test-turisterne skulle være kørt i bus tilbage til Holbæk, men måtte sejle med retur. For de fleste blev det en ekstra oplevelse, men en enkelt missede en aftale.

Så kan moderne turisme og gamle træskibe forenes i et nyt turisttilbud? Det skal EU-stifinderprojektet Baltic Pass - Maritime Heritage Tours afklare de næste to år.

NV-Pro Campus er projektpartner i Danmark sammen med Roskilde Handelsskole og VisitHolbæk. Hjalm sejler, og handelsskolen udvikler kort og bookingsystem, som er et par af projektets mål.

Et andet mål er at afklare, om træskibe kan sejle turister rundt mellem landene langs Østersøen.

Når der sejles i lokalt farvand eller på langfart, skal turisterne være med i kabyssen, sætte sejl, klatre i bovspryd, aflæse søkort, navigere og være sømand for en eller et par dage.

På land får turisterne maritime oplevelser, der fortæller noget om landenes historie med handel, søfart og fiskeri. I Holbæk gik turen til hallen, hvor galeasen Anna Møller restaureres.

Efter første testtur får klatring i bovspryd for at hænge i nettet over vandet topkarakter af børnene.

Test-turisterne var ældre, unge og børnefamilier udvalgt blandt de mange, der reagerede på et opslag på Holbæk Erhvervsforums Facebookside.

- Træskibe trækker mest i modne mennesker. Projektet skal lære os at udvikle tilbud, som også tiltrækker børnefamilier, forklarer Jacob Antvorskov.

Der er endnu to testture med skolebørn og en for firmaer. Hjalm har i mange år sejlet med skolebørn, firmaer og private. Derfor tror han, testen vil vise, at konceptet også fungerer for skolebørn og firmaer.

EU har givet lidt over en million kroner til projektet, ud af de penge betales leje af Hjalm og løn til NV-Pros folk om bord. Fra 2019 skal tilbuddene drives i en treårig periode.

- Det er en mulighed for at redde de gamle træbåde, vi kan hjælpe dem med at få indtægter, mener Jacob Antvorskov.