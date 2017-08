Se billedserie I de nye klasselokaler på det tidligere seminarium er der højt til loftet og lange lysindfald. Foto: Peter Andersen

»High school« og høje forventninger spirer på det tidligere seminarium

Holbæk - 09. august 2017 kl. 12:20 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag mødte omkring hundrede 9. klasseelever op til deres første undervisningsdag i det, som de selv beskriver som high-school-agtige faciliteter.

For tidligere på året besluttede et flertal i Holbæk Byråd, at skoleafdelingens pladsproblemer skulle løses ved at placere Bjergmarkens udskolingselever på det tidligere Holbæk Seminarium.

En beslutning, som der ved årets første skoledag vakte både glæde og forventninger fra elever, lærere og ledelse.

- Det er bedre end den gamle skole (Bjergmarken, red.). Lokalerne er mere specielle, så de giver mig lyst til at lære. Jeg kan mærke, at jeg bliver mere inspireret, fortæller Niclas Juul Pedersen, som er elev i 9. M.

For det tidligere seminarium er præget af højt til loftet, store vinduer og naturområder. Selv når eleverne er indenfor, kan de arbejde med skoleopgaver tæt på både åsystemer og grønne områder.

Derfor bekymrer det heller ikke konstitueret område- og skoleleder Per Gjerrild, at 9. klasseeleverne bliver en særskilt blok, som mister muligheden for daglig kontakt med kammerater fra de tidligere årgange.

- Det kunne have været problematisk, hvis vi flyttede en mindre gruppe. Men det er jo mange 9. klasseelever, som kommer til at gå sammen, og de plejer alligevel at have stort fokus på deres afgang. Derfor bliver her mere plads til at fordybe sig i et fællesskab, forklarer Per Gjerrild.

Selv var Niclas Juul Pedersen irriteret over flytningen til at starte med, men som elev ser han nu flere muligheder i de nye omgivelser.

- Her er mere plads og flere steder at arbejde, så det er virkelig fedt. Jeg behøver ikke at gå i skole og tænke -Øv, nu skal jeg i skole til de gamle stole og kedelige vægge, forklarer han.

Ud over at det tidligere seminarium er blevet udstyret med tavler, borde og stole, så er der ifølge stedets lærere også flere andre ting, som vil gøre deres undervisning nemmere.

Blandt andet vil faglokaler gøre det nemmere som lærer at sætte sit eget præg på lokalet, hvilket også vil gøre forberedelserne til de daglige lektioner nemmere. Derfor virker adskillelsen fra resten af Holbæk By Skole heller ikke faretruende for de ansatte.

- De af os, som kun underviser herude, vi får hele miljøet under huden og bliver en del af det. Faren er, at vi bliver sat »uden for« resten af Holbæk By Skole, men det må vi bare være opmærksomme på, fortæller Nick Bo Jørgensen, der både underviser i dansk, engelsk og biologi.