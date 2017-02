Se billedserie Nogle steder på kajen i Holbæk er der huller i asfalten, som vidner om, at der er sket en undermininering som følge af stormfloderne. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Havne kræver flere millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havne kræver flere millioner

Holbæk - 28. februar 2017 kl. 13:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune er tvunget til at bruge 4,3 millioner kroner til renoveringer af havnene i Holbæk og på Orø. Det er ikke mindst de to seneste stormfloder, der har været hårde ved havnene, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Stormen Urd, der ramte Danmark den 26. december i fjor, og stormen Bodil i december 2013 er stærkt medvirkende til, at situationen med de nødvendige renoveringer er opstået. Desuden er der almindelige vedligeholdelsesarbejder.

- Enten lader man det forfalde, eller også er det meget nødvendigt, at man gør noget, for at det ikke skal falde sammen. Det er et nødvendigt onde, siger John Harpøth (DF), der er formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg.

Udvalget har indstillet til økonomiudvalget og byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 4,3 millioner kroner til arbejdet. Beløbet kan optages som lån uden at påvirke kommunes låneramme i øvrigt.

I Holbæk gamle havn har belægninger på kajen taget skade, og der skal derfor asfalteres. Enkelte steder er belægningen ved kajkanten sunket så meget, at området skal spærres af, hvis der ikke bliver gjort noget. Også kajkanten har taget skade. På nogle områder står det værst til på Orø. Her blev en del af hammeren - det øverste træ på kajkanten - revet løs ved den seneste stormflod Urd. Desuden er resten af hammeren gammel og rådden og trænger akut til renovering.

Nogle af de 4,3 millioner kroner skal desuden bruges til oprensning og uddbybning af havnebassinet i Holbæk gamle havn. Her er det til tider svært at få skibe op på den store bedding ved skibsværftet, da de sætter sig fast.

Ud over beløbet til renoveringer af havnene har klima- og miljøudvalget indstillet, at der gives en anlægsbevilling til udskiftning af en akselgenerator på Orø-færgen. De 730.000 kroner hentes også ved optagelse af lån.