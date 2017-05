Se billedserie Denne Opel Astra er en af de udlejningsbiler, som Henrik Andersen har købt af Opel Danmark, og som han sælger gennem tre forhandlere. Foto: Peter Andersen

Han holder godt fast i bilbranchen

Holbæk - 10. maj 2017

Henrik Andersen fra Holbæk har siden efteråret 2015 haft en aftale med Opel Danmark om, at han kan opkøbe udlejningsbiler fra diverse leasingselskaber, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Ved købet af udlejningsbilerne typisk været på vejene i seks-ni måneder og har i gennemsnit kørt 5000-10.000 kilometer. Ud over personbiler gælder det også Vivaro-minibusser.

- Jeg har dem stående hos tre Opel-forhandlere, og de får provision, når de sælger en bil for mig, fortæller Henrik Andersen, der købte 71 udlejningsbiler i 2016.

De tre forhandlere ligger i Kr. Hyllinge, Hørsholm og Nakskov. Alle de tidligere leasingbiler er dog først en tur omkring Holbæk, hvor Bulerdk på Tåstrup Møllevej 9 sørger for at gøre bilerne salgsklare.

Det er ikke noget tilfælde, at det er Opel, Henrik Andersen handler med. Både han og hans far, Arne Andersen (død 2014) har nemlig en lang historie med den tidligere Opel-forhandler i Holbæk, Carl Weinreich A/S. Da selskabet i 2009 solgte grunden i Smedelundsgade 31-33 til Føtex-byggeriet, blev Opel-forhandlingen solgt til Autohuset Stormgaard i Holbæk.

Her fulgte Henrik Andersen med som først salgschef og siden brand manager, begge for Opel. De seneste to år hos Stormgaard valgte Henrik Andersen at beskæftige sig med administrative opgaver, inden han i februar i år stoppede i autohuset.

Selv om Carl Weinreich A/S ikke længere har forhandling af Opel, er der en del aktiver i selskabet. Salget af grunden i Smedelundsgade indbragte 32,5 millioner kroner. Skat og arveafgift har deres del, men der er stadig midler til at investere i den omtalte handel med tidligere Opel-udlejningsbiler.

Deusuden har Carl Weinreich A/S for nylig sammen med BMD Holding ApS, der tegnes af den tidligere ejer af TDC Erhvervs­centre, Bo Lynge Pedersen, Tølløse, etableret Wely ApS.

Wely opkøber de byttebiler, der indgår i handlerne med de tidligere Opel-udlejningsbiler. Desuden opkøber selskabet andre brugte biler af forskellige mærker.

Alle bilerne bliver solgt af Asbjørn Biler ApS, hvor Jacob Asbjørn er eneejer.

Han åbner lørdag den 13. maj sit nye bilhus på adressen Ved Faurgården 3 i Holbæk. Når Asbjørn Biler har solgt en af Welys biler, er der en provision til forhandleren.

- Jeg forventer i de to selskaber at være involveret i salget af cirka 220 biler i år. Og både Carl Weinreich A/S og Wely Aps kører uden en krone i gæld og uden kassekredit. Jeg er tilbage i branchen som selvstændig, men tanken er ikke, at Carl Weinreich A/S skal gå ind i detailleddet, fortæller Henrik Andersen.

Via Carl Weinreich A/S investerer han også et par andre steder i autobranchen, i alt cirka ni millioner kroner. Et tilsvarende beløb har selskabet investeret i aktier og obligationer.