Inden for få dage ventes arbejdet med at kunne opføre cirka 30 midlertidige boliger i pavilloner ved Stenhus Kostskole at kunne fortsætte, efter at der i aftes blev fundet en løsning med naboerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Hårdknude i boligsag er løsnet op

Holbæk - 19. juli 2017 kl. 14:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu udsigt til, at det kan blive mulig at få opført de midlertidige boliger i tide til at kunne modtage 25-26 unge badmintonspillere fra Europa. De ankommer sidste i august for at deltage i elitecentret Centre of Excellence, som Holbæk har fået værtskabet for.

Boligerne skal opføres i pavilloner på Stenhus Kostskoles grund. Bølgerne gik højt ved et hasteindkaldt møde tirsdag aften med blandt andre naboerne og Stenhus Kostskole, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Naboerne havde før mødet ikke lagt skjul på, at deres eneste formål var at få opfyldt et ønske om, at Stenhus Kostskole etablerer en ny adgangsvej. Så for dem handlede det ikke så meget om boligerne, men langt mere om deres årelange frustrationer over motorkørsel til kostskolen på en stikvej forbi deres ejendomme.

Ved mødet tirsdag aften afviste skole­leder Knud Erik Schack Madsen først pure, at en ny adgangsvej kunne komme på tale. Men da naboerne samlet stod fast på, at det var den eneste løsning på, at de ville opgive deres indsigelse mod en dispensation fra lokalplanen til boligerne, endte det med, at skolelederen måtte bøje sig.

- Vi kan slet ikke få hænderne ned. Vi er bare så glade og så lettede, siger Lotte ­Scharff, Stenhusvej 18 B, om udsigten til en ny adgangsvej til Stenhus Kostskole.

En anden, der også er glad, er entreprenør Morten C. Henriksen. Han er desuden formand for Fonden Holbæk SportsBy, der har en kontrakt med Badminton Europe om faciliteterne for centrets spillere.

- Jeg er meget lettet over, hvordan det endte. Jeg synes også, det ville have været en uheldig og kold modtagelse af dem, hvis vi ikke havde noget klar til deres ankomst, siger Morten C. Henriksen.

Derimod lægger Knud Erik Schack Madsen ikke skjul på, at det ikke er med hans gode vilje, at det blev en løsning med en ny adgangsvej til Stenhus Kostskole. Men da tingene blev koblet sammen på den nævnte måde, måtte det blive løsningen, var hans konklusion.

Formanden for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg John Harpøth (DF) havde taget initiativet til mødet og er glad for udfaldet. Han håber, at der vedrørende genoptagelsen af arbejdet med opførelsen af de midlertidige boliger kan træffes en borgmesterbeslutning eller en formandsbeslutning i klima- og miljøudvalget om, at arbejdet kan fortsætte, når høringsfristen er udløbet den 23. juli.

Det er uklart, om dispensationen fra lokalplanen under alle omstændigheder skal behandles i byrådet 16. august som planlagt.